Cutremur de 7 grade in Indonezia: A fost emisa alerta de tsunami

Ziare.

com

Mai multe cladiri s-au prabusit.Autoritatile nu au oferit momentan informatii despre posibile victime, dar au sfatuit oamenii sa stea cat mai departe posibil de ocean."Va rugam sa mergeti in locuri inalte si sa ramaneti calmi", a declarat Dwikorita Karnawati, directorul Agentiei Indoneziene de Meteorologie, la un post local de televiziune.Cutremurul s-a simtit puternic si in insula Bali, situata la aproximativ 40 de kilometri est de Lombok, provocand panica in randul turistilor.Seismul vine la o saptamane dupa un altul, de magnitudine 6.4 grade pe scara Richter, care s-a produs tot in insula Lombok, in urma caruia 16 persoane au murit si 162 au fost ranite