Cutremur in Indonezia, la cateva zile dupa tsunamiul care a lasat in urma sute de morti

Autoritatile indoneziene sustin ca seismul a avut o magnitudine de 6,1 si au declarat ca a fost "resimtit foarte puternic timp de cateva secunde", relateaza Reuters.Nu exista informatii despre posibile victime sau pagube materiale. Regiunea din Papua, care reprezinta jumatate din insula cunoscuta sub numele de Noua Guinee, este slab populata.Epicentrul cutremurului se afla pe uscat in apropierea orasului Manokwari la o adancime de 55 km. Agentia meteorologica indoneziana a transmis ca nu are potentialul de a declansa un tsunami.