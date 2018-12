Imaginile dezastrului ramas in urma tsunamiului care a lovit Indonezia si marturii ale supravietuitorilor. Bilantul trece de 1.000 de morti si raniti (Foto&Video)

Duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban bencana tsunami di Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan, semalam.



Saya telah memerintahkan segenap jajaran pemerintah terkait untuk segera melakukan langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, merawat yang luka-luka. pic.twitter.com/rD5bDr16gF - Joko Widodo (@jokowi) 23 decembrie 2018

Pantauan udara daerah terdampak tsunami di Pantai Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Korban dampak tsunami di Lampung Selatan per 23/12/2018 pukul 13.00 WIB: 35 orang meninggal duniq, 115 orang luka dan 110 unit rumah rusak. Pendataan masih dilakukan. pic.twitter.com/HcXVkEhqBx - Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23 decembrie 2018

#BREAKING MORE: footage of the #volcano in #Indonesia 🇮🇩 what was followed by a deadly #tsunami a day after it has exploded. pic.twitter.com/4YF9P5oHbP - SRB BREAKING NEWS (@news_srb) 23 decembrie 2018

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO - Oystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) 23 decembrie 2018

BREAKING: The death toll has risen to 43 after a #Tsunami hit parts of Indonesia after the eruption of Krakatau

pic.twitter.com/NyeK1fuOkb - Global News Network (@GlobalNews77) 23 decembrie 2018

At least 62 die when tsunami hits Sunda Strait in #Indonesiahttps://t.co/ubNzMiOBbA pic.twitter.com/L9mH0EyVMX - China Daily (@ChinaDaily) 23 decembrie 2018

Ziare.

com

Cel mai recent bilant anuntat a ajuns la 222 de morti si peste 843 de raniti, in timp ce cel putin 28 de persoane sunt in continuare date disparute. Autoritatile au precizat ca numarul victimelor poate creste, avand in vedere ca nu au ajuns inca in toate zonele afectate de tsunami, arata The Guardian Amintim ca, initial, autoritatile indoneziene au anuntat ca valul nu era un tsunami ci o maree inalta si au cerut populatiei sa nu intre in panica. "A fost o greseala, ne pare rau", a scris mai tarziu Sutopo Purwo Nugroho pe Twitter.Martorii dezastrului au povestit cum au fost luati prin surprindere de tsunami."Cand dezastrul a venit, eu si familia mea eram pe plaja. Fotografiam eruptia vulcanului Krakatau. Dintr-o data am vazut un val mare venind. Valurile au inundat toata plaja si urmatorul a ajuns in zona hotelului. Mi-am luat familia si ne-am dus in zona mai inalta, unde am fost ingrijiti de localnici. Pentru prima data si sper si ultima am vazut un tsunami", a declarat Lund Andersen, un diplomat norvegian.O trupa pop numita "Seventeen" sustinea un concert in momentul in care valurile au lovit scena si publicul. Doi membri ai formatiei au fost gasiti morti si patru dintre ei lipsesc, conform AP Presedintele indonezian, Joko Widodo, a transmis condoleante pentru toate victimele tsunamiului.Sutopo Purwo Nugroho, purtatorul de cuvant al Agentiei Indoneziene pentru Managementul Dezastrelor, a postat imagini aeriene din zona afectata din Kalianda Beach.Sutopo Purwo Nugroho a avertizat si ca exista riscul producerii inca unui tsunami, avand in vedere ca vulcanul inca este activ. "Va rog sa nu stati in jurul plajelor din stramtoarea Sunda. Cei care au fost evacuati, nu va intoarceti inca, va rugam", a transmis el.Agentia de climatologie din Indonezia (BMGK) a anuntat ca tsunamiul, care a lovit duminica dimineata zona de coasta din Indonezia, ar fi putut fi provocat de alunecari de teren submarine care au aparut in urma eruptiei vulcanului Anak Krakatau. Cele mai afectatae au fost zonele Pandeglang, South Lampung si Serang.