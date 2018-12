Indonezia, lovita de tsunami dupa eruptia vulcanului Anak Krakatau: Zeci de oameni au murit, sute sunt raniti (Foto&Video)

Autoritatile le-au cerut oamenilor sa stea linistiti ca e doar o maree de luna plina

"In stramtoarea Sunda, 40 de persoane au murit, 584 au fost ranite si doua persoane sunt date disparute", a declarat Sutopo Purwo Nugroho, purtatorul de cuvant al agentiei. Alte trei persoane au murit in zona Serang, a adaugat el.Se asteapta ca numarul victimelor sa creasca in continuare, intrucat autoritatile inca aduna date privind zonele afectate de tsunami, a precizat sursa citata.Alunecari de teren submarine provocate de eruptia vulcanului Anak Krakatau ar putea fi cauza acestui tsunami, a anuntat Agentia de climatologie din Indonezia (BMGK).Vulcanul este situat in stramtoarea dintre insula Java si Sumatra.BMGK sustine ca eruptia vulcanului a avut in jurul orei locale 21:03 (14:03 GMT), iar tsunamiul a lovit la ora locala 21:27."In acelasi timp mareea era inalta din cauza fenomenului de luna plina, asa ca a fost o combinatie a celor doua fenomene naturale", a spus Nugroho.El a precizat ca victimele au fost inregistrate in provinciile Lampung din Sumatra si Banten din Java. Unele dintre cele mai afectate zone sunt cele din Banten, unde exista multe complexe hoteliere pe plaja foarte populare si care probabil erau aglomerate in sezonul sarbatorilor.Initial, autoritatile indoneziene au anuntat ca valul nu era un tsunami ci o maree inalta si au cerut populatiei sa nu intre in panica. "A fost o greseala, ne pare rau", a scris mai tarziu Sutopo Purwo Nugroho pe Twitter.Nugroho sustine ca 430 de case, noua hoteluri, zece vase si zeci de masini au fost avariate pe plaja Carita din provincia Banten.Purtatorul de cuvant a mai declarat pentru Metro TV ca tsunamiurile declansate de eruptii vulcanice sunt "rare" si ca tsunamiul din stramtoarea Sunda nu a fost provocat de un cutremur."Nu a existat niciun cutremur, iar eruptia Anak Krakatau nu a fost chiar atat de mare", a declarat Nugroho pentru Metro TV, notand ca nu au existat miscari seismice "semnificative" care sa indice ca va avea loc un tsunami.Eruptia vulcanului a creat o coloana de cenusa vulcanica de pana la 500 de metri inaltime, noteaza Reuters.Martorii dezastrului au povestit cum au fost luati prin surprindere de tsunami."Cand dezastrul a venit eu si familia mea eram pe plaja. Fotografiam eruptia vulcanului Krakatoa, Dintr-o data am vazut un val mare venind. Valurile au inundat toata plaja si urmatorul a ajuns in zona hotelului. Mi-am luat familia si ne-am dus in zona mai inalta, unde am fost ingrijiti de localnici. Pentru prima data si sper si ultima am vazut un tsunami", a declarat Lund Andersen, un diplomat norvegian.O trupa pop numita "Seventeen" sustinea un concert in momentul in care valurile au lovit scena si publicul. Doi membri ai formatiei au fost gasiti morti, conform AP Indonezia, arhipelag de 17.000 de insule si insulite format prin convergenta a trei mari placi tectonice (indo-pacifica, australiana si eurasiana), se afla pe centura de foc a Pacificului, zona de puternica activitate seismica.Pe 28 septembrie, un cutremur de pamant cu magnitudinea 7,5 si tsunamiul care a urmat au devastat orasul Palu, situat pe coasta de vest a insulei Sulawesi, si imprejurimile sale, provocand moartea a cel putin 2.073 de persoane. Insa alte 5.000 de persoane sunt inca date disparute, majoritatea ingropate sub daramaturile cladirilor distruse.