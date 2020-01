Inundatii in Indonezia: Cel putin 23 de oameni au murit (Foto&Video)

Horrific #ClimateChange emergency now unfolding in #Jakarta, where officials say 'this is not ordinary rain'.



21 dead so far, 30,000 evacuated.



Do keep on saying it's 'just weather' though. One day, there'll be trials for climate criminals. #Indonesiapic.twitter.com/qcDZtFJC8x - Brendan May (@bmay) January 2, 2020

Floods in #Jakarta have killed more than 20 people, submerging 169 neighbourhoods.



Read more: https://t.co/coV8Yik3QX pic.twitter.com/BcP2Ci9VXN - euronews (@euronews) January 2, 2020

Spent the first day of 2020 contacting friends and host family in #Jakarta who are facing catastrophic floods. At least 21 people have died, and 30,000+ are homeless.



Every day, the climate crisis threatens our loved ones. This is the decade we fight like hell for each other. pic.twitter.com/5tFiB0xphv - Rachel Carle (@rcarletweets) January 2, 2020

BREAKING: #Indonesia Christians express sadness and urge prayers as death toll of massive New Years Day flooding in #Jakarta area reportedly rises to at least 16. Thousands of people have been forced to evacuate; many are now homeless. Boats are being used in flooded streets. pic.twitter.com/bo2jLWTYrk - Stefan J. Bos (@StefanJBos) January 2, 2020

Ziare.

com

Cel mai recent bilant mentiona 18 persoane decedate in urma ploilor torentiale cazute in ajunul Anului Nou, care au provocat alunecari de teren, inundand un numar mare de cartiere, potrivit AFP.In imaginile filmate in zonele inundate apar case si vehicule acoperite de ape si de noroi, precum si locuitori care se deplasau in barci sau pe anvelope pneumatice.Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata in diferite zone din metropola Jakarta, iar alte doua au murit dupa ce au fost surprinse de cresterea apelor in regiunea Lebak, situata in extremitatea sudica a insulei Java."Cel mai recent bilant este de 21 de morti", a declarat joi pentru presa ministrul Afacerilor Sociale, Juliari Peter Batubara."Speram ca nu va creste in continuare", a declarat aceasta.In regiunea Lebak, Agentia pentru gestionarea catastrofelor a confirmat decesul a doi locuitori. Institutia cerceteaza de asemenea informatiile privind moartea altor trei persoane.Politia din Lebak a anuntat ca se afla in cautarea a opt persoane date disparute in aceasta regiune.Zeci de mii de locuitori au fost evacuati catre adaposturi improvizate dupa ce un numar mare de locuinte a suferit pagube.Victimele au decedat prin inec, hipotermie sau in urma alunecarilor de teren. Printre decedati se numara un baiat de 8 ani, care si-a pierdut viata intr-o alunecare de teren, si un adolescent de 16 ani, electrocutat."Inundatiile s-au produs fara avertisment", a precizat Munarsih, care locuieste intr-un cartier inundat de la periferia vestica a Jakartei."Apa s-a deversat cu viteza, iar nivelul a crescut rapid. Nu am reusit sa ne salvam bunurile, nici macar masina mea", a mai spus aceasta.Aceasta catastrofa este cea mai severa dupa inundatiile din 2013, care au facut mai multe zeci de morti la Jakarta.Metropola indoneziana, unde locuiesc circa 30 de milioane de persoane, este lovita frecvent de inundatii in sezonul ploios, care incepe la sfarsitul lui noiembrie.Potrivit autoritatilor, au fost evacuate 31.000 de persoane, cifra care nu include locuitorii din orasele situate la periferia capitalei.