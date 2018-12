MAE anunta ca nu sunt romani printre victimele tsunamiului din Indonezia

+62 21 315 43 62

"Ambasada Romaniei la Jakarta urmareste indeaproape evenimentele legate de tsunamiul produs la data de 23 decembrie 2018 in regiunea Sunda Strait, Republica Indonezia. Misiunea diplomatica romana a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii cu privire la existenta unor cetateni romani printre victime.Pana in prezent, autoritatile indoneziene nu au notificat ambasada cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate, iar la nivelul misiunii diplomatice nu s-au inregistrat solicitari de asistenta consulara in legatura cu acest eveniment", a anuntat, duminica, Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea Mediafax.MAE precizeaza "ca cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon ale Ambasadei Romaniei la Jakarta:, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al misiunii diplomatice:Ambasada Romaniei in Republica Indonezia monitorizeaza situatia si mentine legatura cu autoritatile locale, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara".Cel putin 222 de persoane au murit si peste 843 au fost ranite dupa ce un val tsunami a lovit zona de coasta a Indoneziei, in zona stramtorii Sunda, au anuntat autoritatile locale, citate de BBC.Un numar de cel putin 28 de persoane sunt considerate disparute.Presedintele indonezian Joko Widodo a facut o declaratie televizata, prin care a facut apel la calm."Sincere condoleante pentru victmele din provinciile Serang, Pandeglang si Banten. Le doresc supravietuitorilor sa fie rabdatori", a declarat presedintele.Agentia de Gestionare a Dezastrelor din Indonezia si-a cerut scuze pentru confuzia creata, deoarece nu a emis o avertizare de tsunami in urma eruptiei vulcanice si le-a transmis locuitorilor sa nu se panicheze. Purtatorul de cuvant al Agentiei, Sutopo Purwo Nugroho, a transmis ca s-a creat o confuzie din cauza faptului ca nu a fost inregistrat un cutremur.