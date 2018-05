Noua oameni au murit in Indonezia, in urma unor atacuri cu bomba care au vizat biserici

Ziare.

"Atacurile au avut loc in trei locatii. Credem ca este vorba de atacuri sinucigase. Am identificat deja mai multe victime", a declarat Frans Barung Mangera, purtatorul de cuvant al Politiei indoneziene, relateaza CNN.Primul atac a fost comis in Biserica Santa Maria, in urma caruia patru persoane au murit, inclusiv atacatorul. A doua explozie a fost inregistrata la cateva minute distanta in biserica Diponegoro, iar doua persoane si-au pierdut viata. Alti trei oameni au murit in urma ultimului atac ce a vizat biserica Pantekosta.Nicio grupare terorista nu a revendicat atacurile.