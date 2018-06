O femeie a fost inghitita intreaga de un piton

Ziare.

com

Wa Tiba, in varsta de 54 de ani, a disparut joi, in timp ce isi ingrijea gradina de legume din apropierea satului sau de pe insual Muna, relateaza Fox News Atunci cand membrii familiei au plecat in cautarea ei, au gasit doar obiecte care i-au apartinut - sandale, o maceta si o lanterna. In cele din urma, satenii au gasit oripilati pitonul cu stomacul umflat, la doar 50 de metri de gradina.Oamenii au ucis sarpele urias si, cand l-au taiat pe burta, au descoperit trupul inca intact si imbracat al femeii. Se pare ca aceasta a fost ucisa de piton inainte de a fi inghitita. Gradina unde femeia lucra se afla la aproape un kilometru distanta de sat, intr-o zona inconjurata de stanci si pesteri si populata de acest tip de piton - cel mai mare sarpe din lume.Seful politiei locale a spus ca toata lumea a fost socata de aceasta descoperire si ca oamenii sunt acum terifiati si le este frica sa iasa din case.Potrivit Washington Post , aceasta este a doua oara in ceva mai mult de un an cand un satean indonezian este inghitit de un piton.Aceste animale se hranesc de obicei cu mamifere mici, iar atacurile asupra oamenilor sunt la fel de rare precum un castig la loterie.