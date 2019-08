Presedintele Indoneziei anunta ca tara isi muta capitala pe insula Borneo

Ziare.

Presedintele Widodo a subliniat ca este urgenta inceperea planurilor de relocare, desi mutarea institutiilor guvernamentale nu va avea loc inainte de 2024, transmite Reuters.Noua capitala, al carei nume nu a fost inca ales, va fi amplasata nu departe de actualul Samarinda City si de orasul-port Balikpapan, important pentru transportul de carbune si titei."Este un loc strategic in centrul Indoneziei, aproape de o zona urbana in crestere", a explicat Widodo, intr-o conferinta de presa, la palatul de stat din Jakarta. Mutarea capitalei va costa 466 miliarde de rupii (32,79 miliarde de dolari), din care statul va contribui cu 19%, restul urmand sa provina din parteneriat public-privat si din investitii private, a precizat Widodo.In costul total intra construirea noilor cladiri guvernamentale si a locuintelor pentru circa 1,5 milioane de functionari publici.Activisti de mediu au exprimat temeri ca lucrarile la noua capitala ar putea pune in pericol habitatul unor specii amenintate precum urangutanul, ursul soare si maimuta cu trompa.Jakarta, o conurbatie cu 30 milioane de locuitori si unul din orasele cele mai aglomerate din lume, este frecvent amenintata de inundatii, iar cartiere intregi de-a lungul coastei nordice se scufunda sub nivelul marii din cauza extragerii apei freatice de catre milioane de rezidenti.Presedintele Widodo a mai explicat ca presiunea asupra actualei capitale si a insulei Java este deja prea mare, insula fiind locuita de 54% din populatia de 260 milioane de persoane a tarii si generand 58% din PIB.Guvernul va prezenta un proiect de lege, insotit de un studiu de fezabilitate, in Parlament pentru a obtine aprobarea acestuia pentru noua capitala, a mai declarat presedintele.Ministrul planificarii, Bambang Brodjonegoro, a precizat ca achizitionarea terenurilor va incepe in 2020.Indonezia nu este prima tara din Asia de Sud-Est care isi muta capitala. In 2005, regimul militar din Myanmar a transferat capitala la Naypyidaw, oras situat la 320 km distanta de capitala din perioada coloniala, Yangon.In anii 1990, liderul malaezian Mahathir Mohamad a construit o capitala administrativa la Putrajaya, la 33 km de Kuala Lumpur.