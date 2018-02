Stare de urgenta in Indonezia dupa ce vulcanul Sinabung a erupt (Video)

⚠️VIDEO del Momento en que evacuan los colegios por la fuerte Erupcion del Monte Sinabung en Indonesia. 19/02/2018. pic.twitter.com/O4lt251AL8 - Sismologia Mundial (@SismoMundial) February 20, 2018

Un oficial al Agentiei Nationale pentru Dezastre din Indonezia a declarat ca semnele acestei eruptii au aparut inca de luni dimineata, dupa ce in zona s-au semnalat mai multe cutremure de mici intensitate, informeaza The Guardian Fumul era atat de dens "incat nu se vedea nimic la o distanta de 5 metri", a mai spus oficialul indonezian.Pana in acest moment, nicio persoana nu a fost ranita, insa Agentia Nationala pentru Dezastre le-a cerut locuitorilor din zona sa se indeparteze cat mai mult de vulcan.Vulcanul, care a fost inactiv timp de 400 de ani, a inceput sa erupa din nou in 2010.C.S.R.