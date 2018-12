Tsunamiul a ucis peste 430 de oameni si a lasat in urma un peisaj apocaliptic: Inundatiile fac aproape imposibila misiunea salvatorilor din Indonezia (Foto&Video)

Criza sanitara

Indonesia issues 'extreme weather' warning around the erupting Anak Krakatau volcano, urging people to stay away from the coast already devastated by a tsunami https://t.co/oiuhMMNZbK pic.twitter.com/mKPoStqozI - Reuters Top News (@Reuters) 26 decembrie 2018

Hundreds of people have died in the tsunami that struck Indonesia, sweeping away homes and hotels that line the coast.



Get more on tsunami here: https://t.co/zPiTELAWWF pic.twitter.com/p4LAg2omFY - Sky News (@SkyNews) 26 decembrie 2018

We humbly pray Allah ﷻ protects the people of Indonesia.



Nearly 200 people have died, hundreds more are injured and officials warn they expect this to rise after a deadly Tsunami.



May we all take heed, may Allah save us from a sudden death.

Al Fatiha



Saqib Iqbal pic.twitter.com/VePXS5Zc48 - Saqib Iqbal (@ShaykhSaqib) 26 decembrie 2018

Hujan lebat menyebabkan sungai meluap dan menimbulkan banjir setinggi 1 meter di Desa Labuan, Kec.Labuan, Kab. Pandeglang, #Banten. Warga diebakuasi menggunakan perahu milik warga. #PMISiapBantu pic.twitter.com/iKWeByoCY1 - Indonesian Red Cross (@palangmerah) 26 decembrie 2018

Ploile afectau eforturile echipelor, inrautatind conditiile de viata ale supravietuitorilor tsunamiului care a lovit sambata seara malurile Stramtorii Sunda, intre insulele Sumatra si Java, relateaza AFP."Ploi puternice au provocat revarsarea unui rau si sunt inundatii in mai multe locuri", a declarat, intr-un mesaj postat pe Twitter, Sutopo Purwo Nugroho, un purtator de cuvant al Agentiei nationale de gestionare a catastrofelor. "Asta dauneaza eforturilor de evacuare a oamenilor si de ajutorare a supravietuitorilor", a adaugat el.Autoritatile le-au cerut locuitorilor sa ramana departe de zona de coasta, intrucat Vulcanul Anak Krakatoa, "copilul" legendarului Krakatoa, continua sa fie activ in Stramtoarea Sunda.Un ultim bilant, usor revizuit in crestere, anunta. "Este posibil sa creasca", pe masura ce salvatorii ajung in regiuni izolate, a avertizat purtatorul de cuvant.Muncitorii umanitari au avertizat ca resursele de apa potabila si medicamente sunt insuficiente, ceea ce alimenteaza temeri cu privire la o criza sanitara, in contextul in care mii de deplasati traiesc in refugii intesate sau la spital. Multi si-au pierdut locuinta.Autoritatile au trimis elicoptere sa parasuteze provizii in sate izolate in zona coastei de vest a Javei si de sud a Sumatrei.Sute de indonezieni ramasi "prizonieri" pe insulite din Stramtoarea Sunda sunt salvati cu elicopterul sau vaporul si condusi in centre de urgenta.Salvatorii folosesc caini special antrenati in cautarea persoanelor date disparute, in timp ce familii asteapta plangand in fata centrelor de identificare a cadavrelor.Drumuri si poduri au fost avariate. Regiunile afectate sunt acoperite de gramezi de masini rasturnate, ambarcatiuni esuate, mobile si fragmente de varii feluri.In hotelul Tanjung Lesung, unde canta trupa pop Seventeen, fragmente sfartecate zaceau pe jos in apa - metal, scaune, copertine. Tsunamiul s-a abatut asupra spectatorilor si a luat trei membri ai trupei, din care a supravietuit doar cantaretul.Sute de angajati si voluntari ai Crucii Rosii indoneziene depuneau eforturi sa distribuie apa potabila, paturi, prelate si unitati medicale mobile.Potrivit unor experti, catastrofa de sambata a avut loc in urma unei eruptii moderate, care a cauzat o scufundare submarina a unei parti a vulcanului si deplasarea unor vaste cantitati de apa.Anak s-a format catre 1928, in caldera Krakatoa, a carui eruptie catastrofala a omorat 36.000 de oameni in 1883.Aceasta este, dupa cutremure violente pe Insula Lombok in iulie si august, apoi un tsunami la Palu, pe Insula Sulawesi, soldat cu 2.000 de morti si mii de persoane date disparute, in septembrie.In 2004, la o zi dupa Craciun, un tsunami s-a soldat cu 220.000 de morti in tarile riverane la Oceanul Indian, intre care 168.000 de indonezieni, unul dintre cele mai sangeroase dezastre din istorie.