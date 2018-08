Un al doilea cutremur puternic a lovit insula Lombok din Indonezia

Ziare.

com

Cutremurul s-a produs la ora locala 12:25 (08:25 - ora Romaniei), la adancimea de aproximativ 10 kilometri.Epicentrul seismului a fost la peste 3 kilometri sud-est de localitatea Todo, la 23 de kilometri nord-nord-est de orasul Mataram si la 35 de kilometri nord-nord-vest de Praya.Potrivit BBC News, exista informatii ca noul seism a provocat prabusirea unor cladiri, insa momentan nu exista informatii despre eventuale victime. Cel putin 347 de persoane au murit si peste 1.400 au fost ranite in urma cutremurului de 6,9 grade pe scara Richter produs in insula Lombok din Indonezia, potrivit presei locale, in timp ce cel mai recent bilant oficial anuntat de autoritatile indoneziene indica 131 de morti.