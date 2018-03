Un vulcan din Indonezia a emanat gaze toxice: Zeci de victime au ajuns la spital

Ziare.

Circa 200 de persoane au fost evacuate dupa ce vulcanul Ijen din districtul Banyuwangi a inceput sa emita gaze toxice, miercuri seara, conform purtatorului de cuvant al Agentiei nationale pentru gestionarea dezastrelor, Sutopo Nugroho.Nivelul de alerta pentru acest vulcan activ se mentine normal, insa accesul pe munte a fost interzis pasionatilor de drumetii, a adaugat oficialul, citat de DPA.Ijen este un vulcan cunoscut pentru lacul din interiorul craterului sau, cu o adancime de 200 de metri, zona frecventata de turisti , dar si de localnicii care se ocupa cu extragerea sulfului.Peste 120 de vulcani sunt activi in Indonezia, tara situata pe Cercul de foc al Pacificului, unde coliziunea placilor tectonice cauzeaza cutremure frecvente.Citeste si despre starea de urgenta decretata in februarie tot in Indonezia dupa ce vulcanul Sinabung a erupt (Video)