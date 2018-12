Vulcanul Anak Krakatoa din Indonezia s-a transformat radical in urma eruptiei. Cat a pierdut din inaltime si din volum

Ziare.

Centrul pentru Vulcanologie si Gestionarea Dezastrelor Geologice (PVMBG) din Indonezia a precizat sambata ca, pe baza analizei vizuale realizate de cercetatorii sai, inaltimea vulcanului este acum de 110 metri deasupra nivelului marii, in scadere cu 228 de metri, potrivit dpa.Seria de eruptii vulcanice a fost urmata, la 22 decembrie, de un tsunami care a ucis peste 420 de persoane si a dus la evacuarea a zeci de mii de persoane din zonele de coasta din stramtoarea Sunda intre insulele Java si Sumatra.PVMBG a mai precizat ca vulcanul a pierdut intre 150 si 180 de milioane de metri cubi din volum, iar acum masoara doar intre 40 si 70 de milioane de metri cubi.Anak Krakatoa, "copilul lui Krakatoa" a inceput sa se formeze in adancurile marii in 1927 din fragmente provenite de la eruptia uriasa a vulcanului Krakatoa din 1883, care a generat un tsunami de 30 de metri inaltime.Vulcanul a inceput sa se ridice din apa in 1929 si a continuat sa se inalte pana la 338 de metri deasupra nivelului marii, asa cum aratau masuratorile din septembrie 2018.Gradul de alerta in regiunea vulcanului a fost ridicat la al doilea cel mai inalt nivel, iar autoritatile au extins zona cu acces restrictionat in jurul vulcanului de la o raza de trei kilometri, la una de cinci kilometri.Vulcanul a continuat sa expulzeze coloane de cenusa de pana la trei kilometri in atmosfera, directionate de vant catre nord-est, departe de zonele urbane din provincia Banten.Potrivit agentiei, care a luat in calcul starea actuala a vulcanului, sansele de producere a unui tsunami sunt minime, iar acestea ar putea creste doar daca au loc miscari de-a lungul faliilor din adancul stramtorii.