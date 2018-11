A fost ales noul director al Interpol, o veste proasta pentru Putin

Ziare.

Cele 194 de state membre, care s-au intrunit la Dubai pentru congresul anual, l-au ales pe Kim pentru un mandat de doi ani, dupa ce fostul presedinte, Meng Hongwei, a disparut in septembrie, pentru ca apoi sa isi dea demisia dupa ce autoritatile din China au comunicat ca el este investigat pentru luare de mita , aminteste Reuters.Interpolul a comunicat pe Twitter ca Kim, care a ocupat rolul de presedinte interimar, a fost ales pentru un mandat de doi ani. Presedintia organizatiei, un rol mai mult formal, are de obicei un mandat de patru ani.De asemenea, Nestor R. Roncaglia din Argentina a fost ales ca vicepresedinte.Afacerile de zi cu zi ale organizatiei sunt gestionate de secretarul general, Jurgen Stock, din Germania.Candidatura lui Alexander Prokopchuk din Rusia, un general al politiei rusesti, a dus la ingrijorari in Europa si SUA privind posibilitatea ca Rusia sa abuzeze de puterile Interpolului.Politicienii din Opozitie din Rusia si-au exprimat temerile ca, daca un rus va conduce organizatia, nu va mai exista un filtru pentru a elimina cererile nepotrivite ale Kremlinului. Alexei Navalny, un activist anticoruptie si un politician de opozitie, a scris pe Twitter ca echipa sa "a fost victima abuzurilor Interpolului din cauza persecutiei politice din Rusia".In Londra, fostul oligarh rus Mikhail Khodorkovsky a afirmat: "Sunt ingrijorat ca, daca Prokopchuk este ales, el va fi pregatit sa duca la capat orice actiune la ordinele Kremlinului".Statele Unite au comunicat, marti, ca il sustin pe Kim dupa ce un grup de senatori americani a acuzat Rusia ca se foloseste de Interpol pentru a lua masuri contra dizidentilor si opozantilor Kremlinului.