Interpolul a facut o miscare neobisnuita: Cautare la nivel mondial pe numele a 7 infractori de mediu

Acest apel public - foarte rar din partea Interpolului - vizeaza sapte persoane pe numele carora au fost emise "notite rosii" - cereri de arestare in vederea extradarii, din partea unor state membre ale organizatiei."Potrivit serviciilor de politie din aceste tari, infractorii au fost inculpati de mai multe tipuri de infractiuni de mediu, precum exploatarea ilegala a lemnului, braconaj sau trafic de fildes", a declarat pentru AFP directorul executiv Tim Morris, numarul doi la Interpol.Acest apel ii vizeaza pe Guo Qin Huang si Muk Nam Wong - cautati de China cu privire la trafic de specii protejate, Nicholas Mweri Jefwa si Samuel Bakari Jefwa - cautati de Kenya cu privire la trafic ilegal de trofee de vanatoare si crima organizata, Ergest Memo si Taulant Memo - cautati de Grecia cu privire la exploatare ilegala de lemn si pe Bhekumusa Mawillis Shiba - cautat cu privire la infractiuni privind fauna de regatul Eswatini. Interpolul face apel la comunitatea mondiala: acesti indivizi trebuie sa locuiasca undeva, ei trebuie sa calatoreasca, sa se deplaseze, sa socializeze. Cineva stie unde se afla, iar noi cerem publicului sa ne ajute sa-i aducem in justitie", a indemnat Tim Morris, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului.Persoanele care detin informatii despre aceste persoane sunt indemnate sa le comunice la adresa"Stim ca infractiunile de mediu genereaza sume imense de bani, intre 100 si 300 de miliarde de dolari pe an", afirma Tim Morris."Se spala bani, exista coruptie si delicte financiare, violenta si crime asociate acestui tip de infractionalitate, asadar, este foarte dificil sa avem o estimare exacta (a sumelor stranse de acesti infractori) . Ceea ce stim este ca profiturile sunt enorme si ca pretul platit de mediu este de nesuportat", a pledat el.