33 de migranti din Irak au fost gasiti ascunsi intr-un tir la Arad

La PTF Nadlac s-a prezentat, sambata, la iesirea din tara un cetatean turc, sofer al unui autocamion inmatriculat in Turcia, incarcat cu materiale electrice si textile, ambalate in cutii de carton.Politistii de frontiera romani si maghiari au descoperite ascunse in interiorul camionului 33 de persoane, dintre care 11 barbati, 11 femei cu varste cuprinse intre 18 si 54 de ani si 11 minori, cu varste cuprinse intre 10 si 16 ani.Verificarile preliminare au relevat faptul ca cei in cauza sunt cetateni din Irak si sunt inregistrati ca solicitanti de azil in Romania.La cercetari, acestia au declarat ca doreau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei, iar soferul turc a sustinut ca nu avea cunostinta despre faptul ca persoanele in cauza sunt ascunse in interiorul mijlocului de transport.Politistii de frontiera continua cercetarile in vederea stabilirii tuturor detaliilor.