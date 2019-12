Ambasada Statelor Unite in Irak, atacata de mii de protestatari (Video)

Ziare.

Participantii la cortegiul funerar al celor 25 de combatanti ucisi in raidurile aeriene de duminica din Irak au reusit sa treaca fara incidente prin toate punctele de control ale ultrasecurizatei Zone Verzi din Bagdad, unde se afla sediul ambasadei. Insa fortele de securitate irakiene s-au interpus apoi la portile ambasadei, pe masura ce manifestantii au devenit violenti, relateaza corespondentii AFP.Ambasadorul SUA in Irak si personalul ambasadei au fost evacuati, a scris si Reuters, citand reprezentanti ai Ministerului de Externe irakian.Manifestantii sunt barbati in uniforma combatantilor Hachd al-Chaabi, o coalitie de paramilitari dominata de factiuni siite pro-iraniene din care fac parte brigazile Hezbollah, factiunea vizata de raiduri , dar sunt si femei care flutura steaguri irakiene si ale Hachd al-Chaabi.Cu bannere prin care sustin inchiderea ambasadei SUA la Bagdad sau cer parlamentului alungarea trupelor americane, manifestantii au strigat "America este marele Satan".Sentimentele antiamericane s-au intetit dupa raidurile efectuate ca represalii la moartea unui subcontractor american intr-un atac cu racheta asupra unei baze din Irak, atac nerevendicat, dar atribuit de Washington factiunii siite a brigazilor Hezbollah.Hachd al-Chaabi, care a ajutat regimul irakian in lupta antijihadista, a fost integrata fortelor regulate.