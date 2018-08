Armata americana ramane in Irak pentru o perioada nedeterminata: Inca este nevoie sa fim acolo

Ziare.

com

"Vom mentine trupele acolo cata vreme consideram ca este nevoie. Principalul motiv, dupa infrangerea ISIS, este stabilizarea regiunii si inca este nevoie sa fim acolo pentru acest lucru", a declarat Ryan.Numarul soldatilor americani ar putea scadea, in functie de momentul in care alte forte ale NATO vor ajunge pentru a ajuta la pregatirea armatei Irakului, a adaugat el.Ryan a precizat ca in prezent aproximativ 5.200 de soldati americani se afla in Irak.Ministrii Apararii din NATO au cazut de acord in februarie privind o misiune mai ampla de "pregatire si consiliere" in Irak dupa ce SUA au cerut aliantei sa contribuie la stabilizarea tarii."Este posibil sa existe o micsorare a numarului de soldati americani, depinde de cand NATO va interveni si va contribui la pregatirea fortelor militare de acolo", a afirmat Ryan.Irakul a anuntat oficial victoria in fata militantilor ISIS in decembrie 2017.SUA au aproximativ 2.000 de soldati prezenti si in Siria pentru a ajuta Fortele Democrate Siriene (SDF) in lupta contra militantilor ISIS de acolo."Incepem sa vedem o colaborare intre SDF si Fortele de Securitate ale Irakului: inainte se adresau direct coalitiei, dar acum vorbesc unii cu altii", a declarat Ryan.