Armata SUA a inceput retragerea din Irak

Astfel efectivele militare vor fi aduse la 8.600 de soldati in 135 de zile, relateaza AFP.Fortele americane din Afganistan "mentin toate mijloacele militare necesare" pentru operatiunile impotriva jihadistilor Al-Qaida si Statului Islamic si pentru sprijinirea fortelor afgane, a precizat, intr-un comunicat, purtatorul de cuvant al fortelor americane, colonelul Sonny Leggett.Acordul prevede ca SUA se angajeaza sa-si reduca numarul efectivelor din Afganistan de la 13.000 la 8.600 in termen de 135 de zile de la semnare, o retragere totala a fortelor americane si ale coalitiei urmand sa aiba loc in interval de 14 luni, in functie de respectarea de catre talibani a garantiilor de securitate si incetarii focului.