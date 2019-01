Atacuri cu bomba in Irak: Patru politisti ucisi si alti 11 raniti

Ziare.

Exploziile au vizat convoaie de politie, au declarat mai multe surse.Doi politisti au murit si opt au fost raniti dupa ce o bomba a lovit un autobuz care transporta politistii pe drumul spre munca langa orasul Shirqat, a declarat colonelul de politie, Majeed Ghatran.O alta bomba a lovit un al doilea grup de ofiteri care se indreptau spre locul primei explozii, omorand doi si ranind trei dintre acestia, a adaugat el.Nicio organizatie nu si-a asumat raspunderea pentru bombardamente.Militantii organizatiei Stat Islamic au efectuat atacuri in stil guerilla in zona de la infrangerea lor militara in Irak in decembrie 2017.