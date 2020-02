Fenomen rarisim: Bagdadul e acoperit de zapada. E a doua oara in peste 100 de ani (Foto&Video)

Omg #Baghdad is snowing, sooo excited to see snow it's beautiful, it's first time ever happens . pic.twitter.com/OP64ztJOJU - Ammar karim (@ammar_afp) February 11, 2020

In 2008 it snowed in #Baghdad for the first time in 100 years.



This morning it was #snowing again.



It gives the palm trees a pretty dusting, but is miserable for thousands across #Iraq living in temporary shelters. pic.twitter.com/NUitVRAkFO- James Matthews (@jlrmatt) February 11, 2020

An omen of peace as #Baghdad awoke on Tuesday to a sight not seen in over a decade - the city covered in snow. "The joy on people's faces as they woke up is immeasurable" said Mohammed Ali. "Thank God it is snowing this morning. The atmosphere is beautiful", said Aymen Ahmed. pic.twitter.com/FG0ewyTAkh - Totally Hussein (@TotallyHussein) February 11, 2020

Iraqi people are overjoyed as snow falls in #Karbala and #Baghdad for the first time in over a decade (pictures via social media). pic.twitter.com/6igEsC9PVO - Rudaw English (@RudawEnglish) February 11, 2020

There is a first time for everything and this is baghdad first time in hundreds of years #snow #baghdad #بغداد pic.twitter.com/uls1yQ8m7B - Bader Al-Sammarraie (@SirBader5) February 11, 2020

Last night it was snowing in #Baghdad ... something very unique as it never happened before in such way.#Iraq @UNFCCC pic.twitter.com/p7PPmV4qAh - Maithem Al Anbari (@maithem7) February 11, 2020

In urma cu 12 ani, a fost vorba despre lapovita, ninsorile fiind atunci combinate cu averse de ploaie. De aceasta data, mai multi centimetri de zapada au acoperit automobilele, trotuarele si frunzele palmierilor, informeaza AFP.Marti dimineata, in afara de Bagdad, si orasul sfant siit Kerbala, aflat la sud de capitala Irakului, a fost acoperit de un strat de zapada care a masurat cativa centimetri. Copiii din cele doua orase s-au bucurat cel mai mult de fenomenul meteorologic, participand in numar mare la batai cu bulgari de zapada pe strazile acestor localitati."Acest episod de ninsoare se va prelungi pana miercuri", a declarat Amer al-Jaberi, directorul Centrului de meteorologie din Bagdad, precizand ca valul de frig a venit de pe continentul european.Nordul Irakului, o regiune muntoasa, este acoperit in fiecare an de zapada, iar statiuni de schi au fost deschise in Kurdistan. Insa in sudul tarii, unde temperaturile depasesc 50 de grade Celsius pe timpul verii, ninsorile reprezinta un fenomen rarisim.La Mosul, o metropola din nordul tarii, acoperisul moscheii Al-Nouri, unde "califul" autoproclamat al Statului Islamic a avut singura sa aparitie publica, era acoperit marti de un strat de omat, la fel si ruinele din orasul-vechi, devastat de razboiul impotriva jihadistilor.Tot in nordul tarii, zapada acoperea corturile de campanie in care traiesc sute de mii de stramutati - alungati din casele lor de ofensiva Statului Islamic din 2014 - si de refugiati, veniti din Siria invecinata, aflata in razboi.Irakul, o tara cu o populatie de 40 de milioane de locuitori din care o treime traiesc din agricultura, se confrunta cu o seceta severa, iar autoritatile spera in acest an la un sezon agricol mai bun, datorita ploilor care au alimentat debitele raurilor si fluviilor, partial secate din cauza barajelor construite in Turcia si Iran.