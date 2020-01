Cinci rachete au cazut in apropierea ambasadei SUA la Bagdad

Ziare.

Potrivit unei surse din Ministerul de Interne irakian, cele cinci proiectile au cazut aproape de misiunea diplomatica americana, aflata in asa-numita Zona Verde fortificata.La randul ei, Celula de Informare si Securitate a guvernului irakian a confirmat ca cinci rachete Katiusa au lovit Zona Verde fara sa provoace victime, dar nu a facut nicio referire la ambasada americana.Si pe 20 ianuarie trei rachete de acelasi fel au cazut in apropierea ambasadei SUA . Autoritatile irakiene au anuntat atunci deschiderea unei investigatii, dar pana in prezent nu au vorbit despre posibilii autori ai atacului.Washingtonul pune aceste atacuri pe seama militiilor irakiene sprijinite de Iran, precum Kata'ib Hezbollah.Despre aceasta din urma autoritatile SUA afirma ca este responsabila si pentru atacul soldat cu moartea unui contractor american pe 27 decembrie in nordul Irakului, atac urmat o saptamana mai tarziu de operatiunea americana in urma careia generalul Soleimani, comandantul Fortei Quds, a fost ucis in zona aeroportului din Bagdad.