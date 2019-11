Daca Politia aduce caini, un tanar s-a dus la protest cu ... leul (Video)

📹| Protestors in #Iraq bring a lion to anti-goverment demonstration



It is believed that the lion was brought to the protests to battle police K-9 dogs used by security forces.



pic.twitter.com/wEggs9gTL5 - EHA News (@eha_news) November 15, 2019

El a venit insotit de animalul sau de companie, pentru a se proteja de posibile violente ale politiei, in timpul manifestatiilor desfasurate impotriva Guvernului, in conditiile in care existau informatii ca fortele de ordine vor aduce caini pentru a-i opri pe protestatari. The New Arab noteaza ca leul era tinut intr-un lant gros si avea infasurat un steag al Irakului pe spate.Fotografii si clipuri video cu tanarul protestatar s-au viralizat in scurt timp in mediul online, adunand mii de distribuiri si aprecieri.Protestul la care a participat acesta a avut loc saptamana trecuta.Iata momentul: