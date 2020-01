Doua rachete au lovit Zona Verde din Bagdad, unde e ambasada SUA

Ziare.

com

Una dintre rachete a cazut la 100 de metri de sediul Ambasadei SUA, fara a provoca insa victime, transmite Reuters.Conform armatei irakiene, cele doua rachete au cazut in interiorul Zonei Verzi, unde se afla cladirile guvernamentale si sediile ambasadelor."Doua rachete Katiusa au cazut in interiorul Zonei Verzi, fara a provoca victime", a anuntat Armata.Chiar inainte de miezul noptii, corespondenti ai agentiei France Presse au auzit mai multe explozii in centrul Bagdadului, la 24 de ore dupa ce Iranul a tras 22 de rachete asupra unor baze militare din Irak unde stationau soldati americani. Exploziile au fost urmate de urlete ale sirenelor de securitate din Zona Verde.A fost al treilea atac asupra Zonei Verzi dupa ce o drona americana l-a ucis vineri pe generalul iranian Qassem Soleimani.Aceste atacuri urmaresc sa razbune nu doar moartea generalului Soleimani , dar si a comandantului Abu Mehdi al-Muhandis, numarul doi al gruparii Hashd al-Shaabi, coalitie paramilitara dominata de factiunile pro-Iran.Asasinarea lui Abu Mehdi al-Muhandis, care ocupa o functie inalta in stat, pentru ca Hashd al-Shaabi face parte din fortele regulate irakiene, a provocat indignare in tara.Unul dintre liderii gruparii Hashd al-Shaabi, Qais al-Khazali, a amenintat miercuri Washingtonul cu o "riposta nu mai putin importanta decat raspunsul iranian", dupa tirurile iraniene asupra unor baze utilizate de armata americana in Irak.Qais al-Khazali, inclus cu cateva zile in urma pe lista cu teroristi a SUA, a afirmat intr-un mesaj pe Twitter ca "prima riposta iraniana la uciderea comandantului martir Soleimani" a avut loc. "A venit timpul pentru prima riposta irakiana la asasinarea comandantului martir Abu Mehdi al-Muhandis", a adaugat el.La randul sau, Harakat Hezbollah al-Nujaba, o componenta a Hashd al-Shaabi si una din factiunile pro-Iran cele mai radicale din Irak, a lansat un avertisment soldatilor americani intr-un comunicat: "Nu inchideti ochii, pentru ca razbunarea martirului Abu Mehdi al-Muhandis se apropie si va veni din maini irakiene pana la plecarea ultimului vostru soldat".Din octombrie, zeci de rachete au vizat soldati si diplomati americani in Irak, atacuri care nu au fost niciodata revendicate, dar unele dintre ele au fost atribuite de catre Washington factiunilor pro-Iran.