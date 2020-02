Fortele de securitate din Irak au deschis focul asupra protestatarilor: Un mort si mai multi raniti

Ziare.

Pe de alta parte, relateaza Xinhua, un oficial al Ministerului de Interne a spus ca pana la 15 protestatari au fost raniti in ciocniri. Conform sursei citate, fortele de securitate au facut uz de gaze lacrimogene, fumigene si au tras in aer pentru a-i dispersa pe manifestantii care au incercat sa patrunda in piata al-Khalani din centrul Bagdadului, aruncand cu pietre si sticle cu apa in oamenii legii.Conform oficialului citat de Xinhua sub acoperirea anonimatului, pe langa cei cei 15 protestatari au fost raniti in ciocniri si mai multi membri ai fortelor de securitate.Irakul se confrunta cu o criza interna de proportii, aproape 500 de oameni fiind ucisi in timpul protestelor care au inceput pe 1 octombrie.Protestatarii cer inlaturarea a ceea ce ei percep drept o elita conducatoare corupta si incetarea amestecului extern, in special al Iranului si al SUA, noteaza Reuters.