Irak: O racheta a cazut langa o baza militara unde se afla trupe americane

Sursa rachetei este necunoscuta, transmite Reuters.Baza militara Balad este situata la aproximativ 80 de kilometri nord de Bagdad.Dupa atacul american din 3 ianuarie de la Bagdad, in care a fost ucis influentul general iranian Qassem Soleimani, presedintele american Donald Trump a explicat ca acest raid a fost necesar pentru ''a opri'' un razboi Teheranul a ripostat, 11 rachete iraniene lovind baza aeriana din Ain al-Assad (vest) si cea din Erbil (nord), unde stationeaza in total 5.200 de soldati americani desfasurati in Irak