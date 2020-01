Irak: Trei zile de doliu national, pentru uciderea lui Soleimani si al-Muhandis

Ziare.

"Prim-ministrul si comandantul sef Adel Abdul Mahdi ordona doliu national pentru sufletele martirilor pentru trei zile incepand de sambata", a precizat biroul sau intr-un comunicat.Fiul principalului cleric siit din Irak a intampinat procesiunea funerara in cadrul careia sicriele lui Qassem Soleimani si Abu Mahdi al-Muhandis au fost aduse in orasul sfant siit, Najaf."Mohammed Redha al-Sistani a intampinat trupurile martirilor la Najaf", a informat televiziunea de stat. Mohamed Redha este fiul principalului cleric siit al tarii, marele ayatollah Ali al-Sistani.Asasinarea intr-un atac american cu drona care a avut loc vineri la Bagdad a arhitectului strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, generalul Qassem Soleimani, si a lui Abu Mahdi al-Muhandis, omul Iranului si numarul doi al Hashd al-Shaabi (coalitie de paramilitari irakieni pro-iranieni), a aruncat lumea in incertitudine si a declansat temeri privind o posibila conflagratie regionala.Qasem Soleimani va fi inmormantat marti in orasul sau natal Kerman din centrul Iranului, dupa trei zile de ceremonii de omagiere in intreaga tara, au anuntat sambata Gardienii Revolutiei, armata de elita a regimului de la Teheran