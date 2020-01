MAE ii sfatuieste pe cetatenii romani sa evite calatoriile in Irak

Ziare.

De asemenea, se recomanda evitarea zonelor in care au loc mitinguri, manifestatii politice sau orice fel de demonstratii.Cetatenii romani sunt sfatuiti sa se informeze asupra situatiei de securitate din regiunile in care urmeaza sa calatoreasca, sa aiba o atitudine cooperanta cu autoritatile locale si sa isi noteze coordonatele de contact ale celei mai apropiate misiuni diplomatice sau consulare romane, disponibile la adresa www.mae.ro/romanian-missions.Totodata, MAE recomanda insistent cetatenilor romani sa isi anunte prezenta la cea mai apropiata misiune diplomatica sau consulara romana, transmitand coordonatele pentru a putea fi contactati in eventualitatea aparitiei unei situatii de urgenta.Cetatenii romani care sunt implicati intr-o situatie deosebita pot apela numerele de telefon ale celei mai apropiate misiuni diplomatice sau consulare romane, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numerele de telefon de urgenta ale acestora, care se gasesc pe pagina web a MAE: www.mae.ro/romanian-missions.