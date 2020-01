Mii de irakieni au scandat "Moarte Americii" la funeraliile generalului Soleimani si a locotenentului sau

Ziare.

Participantii la acest cortegiu funerar care a trecut prin cartierul Kazimiya din Bagdad, unde se afla un sanctuar siit, au strigat de asemenea 'Razbunare pentru Abu Mahdi al-Muhandis', seful operational al Hashd al-Shaabi (Fortele de mobilizare populara), coalitie de paramilitari integrati fortelor de securitate irakiene.In total, 'tirul de precizie al unei drone' americane care a pulverizat in noaptea de joi spre vineri doua masini la bordul carora se aflau Soleimani si Al-Muhandis a facut 10 morti - cinci irakieni si cinci iranieni.Sicriele celor cinci irakieni au fost transportate la Kazimiya in masini pick-up acoperite cu drapelul national si care au trecut prin multimi de oameni imbracati complet in negru.Sicriele celor cinci iranieni ucisi erau acoperite cu drapelul Iranului.Unele persoane din multime au afisat portrete cu ghidul suprem iranian Ali Khamenei sau cu liderul Hezbollah-ului libanez, Hassan Nasrallah, care sustine ca formeaza cu Hashd al-Shaabi "axa de rezistenta" fata de SUA si Israel in Orientul Mijlociu si care a facut apel la "pedepsirea corespunzatoare" a celor vinovati de moartea lui Soleimani.Dupa defilarea prin cartierul Kazimiya, vor avea loc funeralii nationale in Zona Verde din Bagdad, in prezenta a numerosi lideri irakieni.