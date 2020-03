O baza americana din Irak a fost atacata cu rachete: Cel putin trei oameni au murit

Ziare.

com

Oficialul a declarat ca mai multe persoane au fost ranite in atacul cu rachete Katiusa, relateaza CNN.Nu se stie daca cei doi americani si britanicul erau militari sau personal civil care lucra la baza.Colonelul Myles Caggins, purtator de cuvant al coalitiei conduse de SUA, a confirmat pe Twitter ca peste 15 rachete de mici dimensiuni au lovit Baza Taji, in care se afla forte ale coalitiei. 34 de soldati americani au fost diagnosticati cu leziuni cerebrale traumatice, in urma atacului cu rachete din 8 ianuarie, asupra unei baze din Irak unde stationeaza militari americani.