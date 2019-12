O baza militara cu soldati americani a fost atacata cu rachete

Ziare.

Nu a fost clar imediat daca exista victime, informeaza Reuters.Fortele de securitate au gasit un lansator pentru rachete Katiusa in interiorul unui vehicul abandonat in apropierea bazei.Niciun grup nu a revendicat responsabilitatea pentru atac.Militantii din Statul Islamic opereaza in zona si au trecut la tactici insurgente vizand daramarea guvernului de la Bagdad de cand acesta a reluat controlul asupra intregului teritoriu si a declarat victoria impotriva Statului Islamic in decembrie 2017.Cu toate acestea, un inalt oficial militar american a declarat in aceasta luna ca atacurile grupurilor sustinute de iranieni asupra bazelor ce gazduiesc forte americane in Irak s-au amplificat si au devenit tot mai sofisticate, impingand toate partile aproape de o escaladare incontrolabila.Avertismentul sau a intervenit la doua zile dupa ce patru rachete Katiusa au lovit o baza din apropierea aeroportului international din Bagdad, ranind cinci membri ai serviciului de elita irakian de contraterorism, cel mai recent dintr-o serie de atacuri cu racheta asupra bazelor unde sunt desfasurati membri ai coalitiei conduse de SUA al carei obiectiv este de a invinge insurgentii Statului Islamic.Baza K1, aflata la 15 km nord-vest de Kirkuk, in nordul Irakului, adaposteste forte militare americane alaturi de irakiene de la Serviciul Federal de Politie si Contraterorism, au declarat surse de securitate.