Armata americana informeaza Irakul ca isi retrage trupele, dar secretarul american al Apararii neaga UPDATE

Nu este clar daca toti cei aproximativ 5.000 de soldati americani vor parasi Irakul.Mai multe elicoptere au putut fi auzite zburand deasupra capitalei irakiene luni seara. Nu se stie daca aceste zboruri au legatura cu retragerea soldatilor, dar in scrisoare se afirma ca fortele de coalitie vor utiliza elicoptere pentru evacuarea trupelor."Domnule, din respect pentru suveranitatea Republicii Irak si dupa cum a solicitat parlamentul irakian si prim-ministrul, CJTF-OIR (Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve) isi va repozitiona fortele pe parcursul zilelor si saptamanilor urmatoare pentru a pregati deplasari ulterioare", se arata in scrisoare.Scrisoarea este semnata de generalul de brigada al corpului de marina al SUA William H. Seely III, comandantul general al CJTF-OIR."Va respectam decizia suverana de a ordona plecarea noastra". "In acest timp, va exista o crestere a utilizarii elicopterelor in si in jurul Zonei Internationale din Bagdad."Autenticitatea scrisorii adresata ministerului irakian al apararii a fost confimata Reuters de o sursa militara irakiana.La scurt timp dupa difuzarea acestei stiri, ca reactie, secretarul american al apararii a declarat ca SUA nu intentioneaza sa se retraga militar din Irak."Nu exista niciun fel de decizie de a parasi Irakul", a raspuns Esper atunci cand a fost intrebat despre scrisoare, adaugand si ca nici nu au fost facute planuri pentru retragere."Nu stiu ce este cu acea scrisoare... Incercam sa aflam de unde vine si ce este. Dar nu s-a luat nici o decizie de a parasi Irakul. Punct".Esper a adaugat ca Statele Unite sunt inca angajate in combaterea gruparii Stat Islamic in Irak, alaturi de aliatii si partenerii sai.