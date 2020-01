SUA confirma ca 34 de soldati americani au suferit leziuni cerebrale traumatice dupa atacul din Irak

Ziare.

Rachetele au fost lansate asupra bazei militare din Irak ca raspuns la uciderea de catre SUA a generalului iranian Qassem Soleimani.Leziunile cerebrale traumatice sunt leziuni fizice care nu sunt neaparat vizibile sau evidente imediat.Pentagonul a anuntat ca unii dintre acesti soldati s-au intors deja la serviciul militar in Irak, insa cativa au fost dusi in alt tari la tratament, inclusiv in Germania si chiar inapoi in SUA, pentru cazurile mai grave.Presedintele american Donald Trump a declarat initial ca niciun soldat american nu a fost ranit in timpul atacului.Atunci cand a fost intrebat cu privire la aceasta problema in timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, saptamana aceasta, el a afirmat ca tipurile de leziuni suferite de soldati in Irak nu au fost foarte grave.