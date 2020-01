Trei dintre rachetele lansate duminica au cazut pe ambasada americana din Bagdad: O persoana a fost ranita. SUA cer protectie Irakului

Ziare.

Este pentru prima data cand aceste tiruri cu rachete au lovit direct ambasada Statelor Unite, situata in Zona verde, ultrasecurizata din Bagdad, care a fost vizata in mod constant in ultimele luni, relateaza AFP.Ambasada SUA nu a reactionat imediat, dar fortele de securitate irakiene au anuntat oficial ca nu au fost inregistrate victime, insa un inalt oficial irakian sub rezerva anonimatului a informat ca, totusi, o persoana a fost ranita.Apoi, Statele Unite au cerut Irakului sa protejeze unitatile diplomatice americane."Solicitam guvernului irakian sa isi indeplineasca obligatiile de a ne proteja unitatile diplomatice", a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA.Este a doua oara intr-o saptamana cand misiunea diplomatica americana este vizata. Pe 20 ianuarie, trei rachete au cazut langa ambasada SUA din Bagdad. O sursa americana a declarat pentru AFP ca una dintre ele s-a prabusit langa resedinta adjunctului ambasadorului american in capitala irakiana.