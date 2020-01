Trei rachete au cazut in apropiere de Ambasada SUA din Bagdad

Ziare.

Doua dintre aceste rachete au cazut in apropiere de ambasada americana, au declarat surse din politie pentru Reuters.Proiectilele - rachete de tip Katiusa - au fost trase de la Zafaraniyeh, un cartier situat in sud-estul periferiei Bagdadului, potrivit aceleiasi surse.De la sfartitul lui octombrie, zeci de rachete au vizat militari si diplomati americani in Irak, inclusiv in Zona Verde.Aceste atacuri nu au fost revendicate niciodata, insa mai multe dintre ele au fost atribuite de catre Washington unor factiuni proiraniene.