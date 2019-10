Zeci de protestatari irakieni, ucisi zilnic in strada: Nu va cerem nimic, doar lasati-ne sa traim!

Ziare.

Irakul are o rezerva uriasa de petrol, fiind a doua cea mai mare producatoare a acestei materii prime din Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC, in lb. Engleza - n.red.). Cu toate acestea, un irakian din 5 traieste sub limita saraciei, iar un sfert din populatia tarii are sub 25 de ani (indicator al duratei reduse de viata -n.red.) Rata somajului a ajuns la 25%. Iar conditiile de trai par sa se tot inrautateasca....In aceste conditii, inca de pe 1 octombrie, grupuri masive de irakieni au iesit pe strazi, au protestat violent fata de Guvern si chiar fata de unii lideri spirituali care se bucura de respect in randul populatiei, cum ar fi ayatolahul Ali al-Sistani. Printre altele, protestatarii au scandat: "Rusine, al-Sistani!" si "Nu va cerem nimic, doar lasati-ne sa traim!".In mai multe zone din tara, protestatarii au dat foc unor cladiri ale institutiilor de stat, relateaza AFP Printre altele, oamenii furiosi au incendiat si sedii ale formatiunii paramilitare Hashed al-Shaabi. Aceasta a fost creata pentru a lupta cu Statul Islamic dar, intre timp, a inceput a lucreze pentru statul irakian.Din pacate - asa cum era de asteptat - autoritarile irakiene au reactionat in forta si au ucis peste 220 de protestatari, de la inceputul acestei luni. Nu mai putin de 63 dintre ei au fost omorati doar in ultimele doua zile.Guvernul a incercat sa ia niste masuri pentru imbunatatirea conditiilor de trai, dar protestatarii nu s-au lasat impresionati si au continuat manifestatiile.In unele dintre orase, fortele de ordine au reusit sa blocheze partial organizarea protestelor. In multe altele, insa, nu s-au descurcat. In consecinta, momentul in care linistea se va asterne peste Irak e inca foarte departe.