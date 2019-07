Alerta maxima in Golful Persic: Marea Britanie trimite in zona distrugatorul HMS Duncan

Ziare.

Distrugatorul HMS Duncan se va deplasa in Golf, unde se va alatura fregatei HMS Montrose, pentru a continua sa garanteze "libertatea de navigatie" in zona, a declarat un purtator de cuvant al guvernului.Rotatia, care era programata, a fost devansata, a precizat o sursa din Ministerul Apararii.Potrivit BBC, HMS Duncan va opera alaturi de HMS Montrose in Golf pentru o scurta perioada de timp, dupa care acesta se va indrepta spre Bahrain pentru lucrari de mentenanta de rutina.O alta sursa guvernamentala a precizat marti ca guvernulpentru navele britanice.Tensiunile in jurul stramtorii Ormuz, prin care tranziteaza aproape o treime din titeiul mondial transportat pe mare, s-au accentuat in ultimele saptamani din cauza unei spirale de evenimente, printre care atacuri de origine necunoscuta impotriva unor petroliere si distrugerea unei drone americane de catre Iran.Un nou incident a survenit miercuri, cand, potrivit Londrei, marina militara iraniana a incercat "sa impiedice trecerea" unui petrolier britanic prin stramtoarea Ormuz. Fregata HMS Montrose, venita in sprijinul sau, a fost nevoita sa "lanseze avertismente verbale" catre vedetele iraniene pentru ca acestea sa se retraga.De partea cealalta, Gardienii Revolutiei, armata ideologica a regimului iranian, a negat orice "confruntare" recenta cu nave straine.Incidentul a avut loc dupa ce presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat miercuri Marea Britanie ca vor exista "consecinte" dupa sechestrarea petrolierului sau Grace 1 in largul Gibraltarului acum o saptamana.SUA si-au confirmat joi intentia de a forma o coalitie internationala pentru escortarea navelor comerciale in zona Golfului.