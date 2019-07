Ambarcatiuni iraniene au "hartuit" un tanc petrolier britanic in apele Golfului

Ziare.

Ambarcatiunile s-au retras insa dupa ce o nava de razboi britanica i-a avertizat prin radio, potrivit informatiilor furnizate de doi oficiali ai apararii din SUA, sub protectia anonimatului. In opinia acestora, a fost vorba de o hartuire si de o incercare de a ingreuna trecerea navei prin stramtoare, informeaza joi Reuters.Petrolierul British Heritage a fost abordat de vasele iraniene in momentul patrunderii in Stramtoarea Hormuz, o ruta maritima ingusta, dar strategica pentru transportul petrolului intre Iran si Arabia Saudita, informeaza dpa si AFP, citand informatiile transmise de CNN.Echipajul iranian a ordonat petrolierului britanic sa se opreasca in apele teritoriale iraniene, dar fregata britanica HMS Montrose, care escorta petrolierul, si-a indreptat armele spre ambarcatiunile iraniene si le-a avertizat sa se indeparteze, ceea ce acestea au si facut.Un avion american a filmat incidentul, conform CNN.Incidentul s-a produs la aproape o saptamana dupa ce marinari ai fortelor navale regale britanice au capturat in Gibraltar petrolierul Grace 1, suspectat ca ar fi transportat petrol iranian spre Siria prin incalcarea sanctiunilor impuse de Statele Unite si de Uniunea Europeana.In cursul zilei de miercuri, presedintele iranian Hassan Rohani a declarat ca Marea Britanie va suferi "consecinte" ca urmare a sechestrarii petrolierului iranian.Washingtonul a acuzat Teheranul ca se afla in spatele unei serii de atacuri impotriva unor nave comerciale care au trecut prin Stramtoarea Hormuz, produse in lunile mai si iunie.Statele Unite si-au propus sa creeze o alianta militara in urmatoarele aproximativ doua saptamani pentru a proteja apele strategice din largul Iranului si Yemenului, conform informatiilor furnizate marti de generalul de marina Joseph Dunford, seful statului major american.