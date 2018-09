Ambasada Iranului din Paris a fost atacata. Teheranul acuza politia franceza ca a reactionat tarziu

Ziare.

Agentia de presa Fars a raportat ca aproximativ 15 activisti kurzi au ars steagul Iranului in fata ambasadei din capitala franceza, vineri, si au spart mai multe geamuri cu pietre.In plus, ei au aruncat cu extinctoare si computere in poarta, insa nu au reusit sa patrunda in incinta."Guvernul francez ar trebui sa ia toate masurile necesare pentru a proteja misiunea diplomatica iraniana din acea tara", a declarat sambata purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Bahram Quasemi, citat de agentia nationala de presa din Iran, IRNA. "Din pacate, politia franceza nu a ajuns in timpul in care era de asteptat, desi atacatorii erau membri ai unei organizatii teroriste".Qasemi a mai spus ca unii dintre atacatori au fost arestati.Tehranul a acuzat Franta ca sustine grupurile opozante care cauta sa rastoarne republica islamica si sunt catalogate de statul iranian drept organizatii teroriste.Saptamana trecuta, Corpul Garzilor Revolutionare Iraniene au lansat sapte rachete spre cartierul general din nordul Irakului al PDKI (Partidul Democrat al Kurdistanului Iranian), grup armat de opozitie care lupta pentru o autonomie mai mare a comunitatii kurde din Iran.Potrivit presei iraniene, cel putin 11 oameni au fost ucisi.Franta a recomandat deja diplomatilor si oficialilor din Ministerul de Externe sa isi amane pentru o perioada nedeterminata toate calatoriile in Iran care nu sunt urgente, sustinand ca atitudinea Teheranului fata de Franta este una din ce in ce mai dura.