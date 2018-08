Ambasador iranian: Sanctiunile SUA incalca o rezolutie a Consiliului de Securitate ONU si penalizeaza tarile care o respecta

Ziare.

Ambasadorul iranian sustine ca SUA incalca rezolutia 2231 a Consiliului de Securitate al ONU prin decizia de a se retrage din acordul nuclear semnat in 2015 si prin amenintarea cu sanctiuni impotriva unor companii care colaboreaza cu Iranul, relateaza The Guardian.Rezolutia a fost adoptata in mod unanim cu sase zile in urma semnarii acordului nuclear la Viena si indeamna statele ONU sa se abtina de la "actiuni care au putea submina implementarea angajamentelor" prevazute in intelegere.Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat luni dupa-amiaza ordonanta executiva prin care sunt reintroduse sanctiunile impotriva Iranului, liderul de la Casa Alba denuntand din nou Acordul nuclear "oribil" semnat de marile puteri cu Teheranul.