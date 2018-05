Amenintarile goale ale ayatolahului, un soarece care ar vrea sa raga

Iranul este intr-o pozitie slaba

Singura fraza din ultimul discurs al lui Ali Khamenei, numarul unu in Republica Islamica, care va ramane in mintea cuiva suna astfel: "SUA sunt ca Tom, din faimoasele desene animate Tom si Jerry, dar vor pierde din nou. Nu ne indoim nicio secunda ca dusmanul nostru va fi invins si toti cei care cunosc invatatura Islamului stiu acest lucru."Khamenei s-a mai referit si altadata la serialul de benzi desenate Tom si Jerry pentru a ilustra chipurile slabiciunea Americii. Tom este motanul care nu reuseste niciodata sa-l prinda pe soarecele Jerry, oricat de mult s-ar chinui.La o intalnire in urma cu sapte ani cu presedintele iranian de atunci Mahmud Ahmadinejad, Khamenei a declarat: "Cand te uiti la America, te gandesti involuntar la motanul Tom. Multa actiune, mult zgomot, multa strofocare, dar rezultatul este mereu sub asteptari. Si chiar asa si este: totul depinde de cat de istet esti."Cu adevarat: cu istetime, Iranul a reusit o perioada sa evite sanctiunile. Dar aceste tranzactii internationale dubioase cu titei, marfuri si bani au generat o coruptie fara precedent in economia iraniana. Iar aceste "sanctiuni apasatoare" (in cuvintele lui Khamenei) au determinat, totusi, Iranul sa accepte stoparea programului sau nuclear, respectiv permiterea de controale externe dure.Noua referire a lui Khamenei la Tom si Jerry, pentru a prezice viitoarea "infrangere" a SUA, nu trebuie luata deci prea in serios.Nici respingerea de catre liderul spiritual iranian a unor noi negocieri cu UE - caci asa se pot interpreta cele sapte conditii puse de el europenilor pentru ca Iranul sa respecte in continuare acordul nuclear - nu vor avea consecinte practice. Dimpotriva: negociatorii iranieni vor face tot posibilul sa obtina de la europeni macar niste garantii de baza.Din cauza problemelor sale interne, Iranul nu este in pozitia de forta de a respinge ofertele primite la negocieri si de a ameninta cu reluarea programului de imbogatire a uraniului. Khamenei poate deci sa tot vorbeasca, conditiile puse de el nu suna deloc realist.Singurul lucru pe care il obtine conducatorul Republicii Islamice prin remarcile sale: el reuseste sa faca grea viata unor persoane ca Federica Mogherini si usoara pe cea a unor oameni ca Donald Trump.Iesirea din aceasta situatie va fi probabil anuntata in viitorul discurs al lui Khamenei, in care acesta va afirma ca este uneori mai intelept sa faci anumite concesii de moment, pentru a te impune in final.Conducerea iraniana nu va gasi inspiratia de care are nevoie in seria animata Tom si Jerry. Iar daca liderului suprem de la Teheran ii plac povestile cu pisici, atunci ii recomand "Soarecele si pisica", scrisa de Obeid Zakani in Evul Mediu persan. In aceasta povestire, soarecii se revolta impotriva pisicii, dar aceasta ii mananca la final pe toti.