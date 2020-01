Amenintat ca va fi taiat in bucati, ambasadorul britanic in Iran s-a intors acasa

Ziare.

Potrivit Ministerului de Externe de la Londra, deplasarea ambasadorului Rob Macaire in Marea Britanie "a fost planificata de ceva vreme", iar diplomatul intentioneaza sa revina la Teheran, informeaza miercuri Association Press. Diplomatul a fost numit "persona non grata" de autoritatea judiciara iraniana, care a chemat la expulzarea lui Macaire dupa ce acesta a fost retinut timp de mai mult de o ora pentru ca a participat la o adunare de veghe in memoria celor 176 de victime, printre care patru britanici, ale prabusirii unui avion civil ucrainean, doborat "din eroare" de fortele armate iraniene."Este cat se poate de normal ca ambasadorii nostri sa revina la Londra pentru intalniri aici", a declarat un purtator de cuvant al Foreign Office.In Iran, agentia oficiala IRNA a relatat ca ambasadorul britanic a parasit tara, cu notificare prealabila."In baza protocoalelor diplomatice, ambasadorii si diplomatii pot pleca in concediu in tarile lor sau in orice alt scop, prin transmiterea unei note" catre statul unde se afla in misiune, afirma IRNA. "Ambasadorul britanic Robert Macaire a parasit Iranul cu notificare prealabila si in conformitate cu reglementarile", adauga stirea agentiei iraniene.Marti, purtatorul de cuvant al autoritatii judiciare iraniene, Gholamhossein Esmaili, a declarat ca ambasadorul britanic ar trebui expulzat din cauza presupusei "participari" a acestuia la proteste antiguvernamentale.Ayatollahul iranian Ahmad Alamolhoda, un important cleric adept al liniei dure, a declarat ca expulzarea ambasadorului britanic ar fi "cel mai bun lucru care i se poate intampla acestuia", avand in vedere ca, in caz contrar, sustinatori loiali ai generalului ucis in Irak l-ar putea "taia in bucati" Miercuri, iranienii au lansat apeluri pe social media pentru noi demonstratii dupa doborarea avionului ucrainean, transmite Reuters. "Coboram in strada", se spune intr-o postare care circula pe retelele sociale si in care oamenii sunt indemnati sa se alature demonstratiilor la nivel national impotriva unui "guvern hot si corupt".