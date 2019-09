Apelul romanului care conduce Agentia Internationala pentru Energie Atomica catre Iran

Ziare.

"Directorul general in exercitiu (Cornel) Feruta a subliniat ca aceste interactiuni presupun cooperarea deplina si la timp a Iranului", se mentioneaza intr-un comunicat de presa dat publicitatii de AIEA, cu sediul la Viena, fara sa precizeze cum anume a lipsit o astfel de cooperare, noteaza dpa.In intalniri cu ministrul de Externe iranian Mohammad Javad Zarif, cu seful agentiei iraniene pe probleme nucleare Ali Akbar Salehi si cu alte inalte oficialitati, Feruta a fost informat despre recentele eforturi anuntate de Iran de a intensifica dezvoltarea si cercetarea in privinta imbogatirii uraniului.Feruta va informa boardul AIEA in legatura cu aceste activitati la urmatoarea reuniune trimestriala a Consiliului guvernatorilor al AIEA, care incepe luni la Viena, in cursul careia vor fi discutate verificarile si monitorizarea situatiei din Iran.Directorul general interimar al AIEA s-a declarat dispus "sa mentina cooperarea cu Iranul intr-un mod impartial" in pofida nerespectarii de catre Teheran a prevederilor acordului nuclear din 2015, relateaza EFE."Organismul va continua atitudinea sa independenta, neutra si profesionista si nu se va lasa influentat de presiuni", a declarat Feruta intr-una dintre scurtele declaratii facute in fata presei oficiale iraniene dupa intalnirea cu Ali Akbar Salehi.Inalta oficialitate AIEA a explicat ca agentia pe care o conduce are, pe de-o parte, misiunea de a verifica implementarea acordului nuclear si, pe de alta parte, interactioneaza activ cu Iranul in privinta implementarii Tratatului de Neproliferare si a acordurilor de salvgardare.In timpul intrevederii, Salehi i-a transmis lui Feruta ca Iranul va lua "deciziile adecvate la momentul potrivit" cu privire la acordul nuclear, ca urmare a esecului Uniunii Europene de a-si respecta angajamentele. "Uniunea Europeana, care urma sa umple locul lasat gol de SUA, nu a reusit din nefericire sa-si respecte angajamentele", a sustinut oficialitatea iraniana.