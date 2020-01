Armata iraniana ii raspunde lui Trump: SUA nu vor avea curaj!

Ziare.

com

Iranienii pun la indoiala faptul ca Statele Unite vor avea "curajul" de a ataca 52 de obiective din Iran asa cum a amenintat presedintele american, potrivit agentiei oficiale iraniene Irna, citata de AFP."Ei spun astfel de lucruri pentru a deturna atentia opiniei mondiale de la actul odios si nejustificat (asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani vineri in Irak), dar "ma indoiesc sa aiba curajul", a declarat generalul Abdolrahim Moussavi, comandantul-sef al armatei iraniene, citate de Irna.Presedintele Donald Trump a avertizat ca Statele Unite au identificat 52 de obiective in Iran si le vor lovi "foarte rapid si foarte dur" daca Iranul ataca personal sau tinte americane.Donald Trump a mentionat ca numarul 52 corespunde cu cel al americanilor tinuti ostatici timp de peste un an cu incepere de la sfarsitul lui 1979 in ambasada Statelor Unite la Teheran.