Armata iraniana si-a luat drone de lupta cu o raza de actiune de 1.500 de kilometri

Dronele pot monitoriza "miscarile inamicului de la o distanta considerabila" si sunt capabile sa execute misiuni de lupta, a precizat ministrul in timpul ceremoniei de livrare de la Teheran, informeaza Reuters.Aparatele de zbor sunt echipate cu bombe si rachete si pot zbura la o altitudine de pana la 13.716 metri, a precizat ministrul, insa fara a dezvalui denumirea noilor aparate de zbor.Dronele au fost produse de industria militara iraniana, a mai spus Hatami.Dronele sunt echipamente vitale in sistemul de supraveghere a frontierei iraniene, in mod special in apele teritoriale din Golf din jurul Stramtorii Ormuz, prin care trece o cincime din productia mondiala de petrol.Tensiunile dintre Iran si SUA au atins nivelurile cele mai ridicate din ultimele decenii dupa ce SUA l-au ucis pe generalul iranian de rang inalt Qassem Soleimani in urma unui atac cu drona intreprins pe 3 ianuarie, in Bagdad, determinand Iranul sa lanseze la cateva zile distanta rachete spre baze militare din Irak, unde sunt stationate trupe americane.