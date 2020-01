Asasinarea generalului Qasem Soleimani: Teheranul vrea teste ADN, pentru ramasitele din atacul de la Bagdad

Ziare.

Anuntul a fost facut de gruparea irakiana pro-iraniana Fortele de Mobilizare Populara.Si ramasitele celorlalte victime ale atacului vor fi verificate genetic, precizeaza miscarea paramilitara.Severitatea exploziei a facut ca ramasitele victimelor sa fie imprastiate si e posibil ca acestea sa se fi amestecat, precizeaza CNN , citat de Digi 24.Corpurile neinsufletite al generalului Qasem Soleimani si al comandantului-adjunct al militiei paramilitare irakiene pe care o sponsoriza, Abu Mahdi al-Muhandis, au sosit in primele ore ale diminetii de duminica pe aeroportul international Ahvaz.Iranul a declarat trei zile de doliu pentru Soleimani, care a condus Forta Quds a Garzilor Revolutionare si este considerat un erou.Masina in care era generalul iranian a fost lovita vineri de o racheta trasa din drona, in apropierea aeroportului din capitala Irakului, unde militarul era in misiune. Vehiculul s-a transformat intr-un morman de fiare, iar victima a putut fi identificata doar dupa un inel de care nu se despartea.