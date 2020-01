Asasinarea lui Qassem Soleimani: Cum se pozitioneaza China

Ziare.

"Periculoasa operatiune militara americana incarca normele fundamentale ale relatiilor internationale si va agrava tensiunile si turbulentele regionale", i-a spus omologului sau iranian, Mohammad Javad Zarif, ministrul chinez de externe Wang Yi, in cadrul unei discutii telefonice, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul ministerului sau.China este una dintre tarile semnatare ale acordului nuclear cu Iranul din 2015, din care SUA s-au retras unilateral in 2018, si unul dintre principalii importatori de titei iranian.China "se opune utilizarii fortei in relatiile internationale. Mijloacele militare, la fel ca si presiunea extrema, sunt sortite esecului", a mai spus Wang Yi, citat in comunicat.Cu o zi in urma Beijingul si-a exprimat preocuparea si a facut apel la "calm" dupa raidul american care ameninta sa amplifice tensiunile din Orientul Mijlociu.Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, care a decretat vineri trei zile de doliu national in tara sa, s-a angajat "sa razbune" moartea generalului Soleimani.China, Iran si Rusia au organizat saptamana trecuta exercitii navale comune in Oceanul Indian si in Golful Oman, iar ministrul iranian de externe a efectuat o vizita la Beijing la inceputul saptamanii.