Asasinarea lui Qassem Soleimani: NATO isi suspenda operatiunile de antrenament din Irak

Anuntul a fost facut pentru Agence France Presse (AFP), de purtatorul de cuvant al Aliantei Nord-Atlantice, Dylan White.Misiunea NATO in Irak, care numara cateva sute de soldati, antreneaza din octombrie 2018 fortele acestei tari, la solicitarea guvernului irakian, pentru a impiedica revenirea gruparii jihadiste Stat Islamic."Misiunea NATO continua, dar activitatile de antrenament sunt in prezent suspendate", a declarat White.Purtatorul de cuvant al Aliantei a confirmat de asemenea ca secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a discutat prin telefon cu secretarul american al Apararii, Mark Esper, dupa recentele evenimente.Coalitia antijihadista condusa de SUA si-a redus operatiunile si a consolidat securitatea la bazele sale din Irak, a afirmat tot sambata la Bagdad un responsabil american, citat de AFP.Parlamentul irakian urmeaza sa aiba duminica o sesiune extraordinara in cursul careia ar putea denunta acordurile privind prezenta celor 5.200 de soldati americani pe teritoriul Irakului, intr-un moment in care Washingtonul a trimis ca intari sute de militari si intentioneaza sa mai desfasoare pana la 3.500 de soldati suplimentari in regiune.In acelasi timp, mii de irakieni, printre care si politicieni in functii inalte, au participat sambata la Bagdad la ceremoniile funerare ale lui Soleimani.