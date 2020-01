Asasinarea lui Qassim Suleimani si vulnerabilitatea Iordaniei

Razvan Munteanu este directorul think tank-ului Chamber for Excellence in International Affairs, si autorul mai multor articole si carti de specialitate, fiind totodata colaboratorul unor publicatii media internationale si nationale.

Sigur, in ciuda unor perceptii uneori exagerate, Iranul este un actor extrem de rational in ceea ce priveste politica sa externa, iar diplomatia persana este poate cea mai buna din lumea musulmana.Din aceasta perspectiva, incepand cu 1979, Iranul a actionat la nivel regional prin grupari proxy, printre cele mai cunoscute numarandu-se Hamas, Hezbollah, Jihadul Islamic Palestinian sau rebelii Houthi, care s-au pozitionat conform strategiei si ideologiei promovate de catre Teheran.In contextul de fata, un conflict deschis cu Statele Unite ar fi extrem de costisitor pentru Iran si ar putea conduce inclusiv catre escaladarea tensiunilor interne, acolo unde un numar din ce in ce mai mare al populatiei este nemultumit de conditiile socio-economice rezultate in mare masura ca urmare a embargoului international la care tara este supusa de cateva decenii.In schimb, lipsa unui raspuns al Republicii Islamice ar eroda si mai mult imaginea actualului leadership, precum si capacitatea de descurajare a Iranului, motiv pentru care se asteapta ca Teheranul sa reactioneze prin actori proxy, care sa produca daune fie directe, fie indirecte Statelor Unite, dar a caror consecinta sa nu se transforme intr-o confruntare militara.Suleimani nu a reprezentat doar un mare strateg al gandirii militare iraniene, ci a fost si unul dintre garantii actualului regim, trupele Al-Quds pe care le conducea de peste doua decenii, si a caror traducere este Ierusalim, fiind principala forta de promovare a ideologiei Teheranului.Cauza palestiniana, adoptata incepand cu 1979, a fost fundamentul de penetrare ideologica si geopolitica a ambitiilor hegemonice iraniene, care a incercat astfel sa depaseasca statutul sau de putere periferica, siita si persana, intr-un spatiu sunnit si arab.Pe acest fond, Iordania ar putea fi o tinta predilecta a Iranului, nu numai prin prisma aliantei sale cu Statele Unite, dar si prin rolul sau in arhitectura regionala de securitate, ca urmare a pozitiei pe care o are fata de Israel.In aceasta nota vin si declaratiile generalului Omar al-Raddad, un fost ofiter al serviciilor de intelligence iordaniene, aflat acum in rezerva, care a afirmat recent pentru Al Monitor ca: "Iordania este unul dintre principalii aliati ai SUA in lupta impotriva terorismului. Astfel s-a demonstrat nu de putine ori ca tara a fost tinta unor atacuri ale Garzii Revolutionare si trupelor Al-Quds. Guvernul nostru a dejucat pana acum mai multe operatiuni iraniene care vizau destabilizarea tarii si amenintau securitatea nationala".Iordania, care adaposteste totodata cel mai mare numar de refugiati palestinieni si care dupa unele calcule au ajuns chiar sa depaseasca populatia hasemita, se confrunta cu o serie de provocari de securitate nu numai in privinta prezentelor islamiste, dar si ca urmare a unei economii precare sau a rezervelor limitate de apa, ceea ce creeaza o vulnerabilitate constanta de sistem ce mentine o presiune continua asupra monarhiei.Sigur, alianta regimului de la Amann cu Statele Unite si sprijinul occidental sunt principalele garante ale actualului status quo iordanian, insa acestea nu exclud amenintarile de securitate ale tarii, iar posibila escaladare a tensiunilor in Cisiordania ar accentua pozitia fragila a Iordaniaei.Este greu de crezut insa ca Iranul ar putea duce cu succes operatiuni clandestine in Iordania, cu atat mai mult cu cat se asteapta ca, dupa asasinarea lui Suleimani, cel putin pe termen scurt, capacitatea sa strategica de proiectie a puterii regionale sa se diminueze, insa narativul de la Teheran ar putea prelua orice escaldare interna a tensiunilor sociale, cu atat mai mult cu cat Iordania ar putea prelua un nou flux masiv al refugiatilor din Cisiordania.